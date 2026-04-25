Bologna-Roma, il pre partita di Massara e Gasperini

Il direttore sportivo giallorosso è presebte alla partita dello stadio dall’Ara

Regolarmente presente allo stadio Dall’Ara per seguire Bologna-Roma, Frederic Massara è stato praticamente liquidato da Gian Piero Gasperini nella conferenza di ieri (“non c’è feeling tecnico”).

Il direttore sportivo giallorosso è stato inquadrato sulla panchina giallorossa mentre assisteva al riscaldamento della squadra, ma contrariamente a quanto succede di solito non ha rilasciato la consueta intervista pre partita su DAZN.

A parlare è stato invece lo stesso Gasperini: “Giochiamo contro una squadra forte, ma se abbiamo così tanto vantaggio su di loro vuol dire che abbiamo fatto tanti punti oltre a quelli persi. Hanno una rosa importante, le due ultime partite con loro sono state molto equilibrate. Sarà una bella partita. Difesa a tre di Italiano? Ormai quasi tutte le squadre alternano queste soluzioni. Addio Ranieri e squadra distratta? Continuate a farmi domande in cui non sono coinvolto e non so perché le fate a me, non ho fatto mai nessun botta e risposta”.