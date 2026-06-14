Incrocio bollente Yildiz-Roma: Gasp ha detto sì all’alternativa

Il filo diretto coinvolge anche l’attaccante della Juventus con il quale si darebbe vita ad un interessante effetto domino

Come in ogni sessione estiva di calciomercato, le manovre offensive dei vari club alla ricerca di innesti importanti stanno orientando le mosse degli addetti ai lavori, comprese quelle di una Roma molto attiva su diversi fronti.

Da Mason Greenwood a Pulisic, passando per Summerville e Christos Tzolis: il mosaico valutato con attenzione dagli uomini mercato giallorossi è pronto ad arricchirsi di nuove tessere nelle prossime settimane. Il greco, in particolare, potrebbe dar vita ad un interessante intreccio di mercato con Kenan Yildiz.

Come evidenziato da Sacha Tavolieri, nonostante l’intransigente posizione assunta dalla Juventus, l’Arsenal avrebbe individuato nel numero 10 bianconero il rinforzo ideale cui dare la caccia. Assolutamente verosimile, allora, ipotizzare che i Gunners formulino un’offerta ufficiale nelle prossime settimane per provare a far saltare il banco.

Dal canto suo, Luciano Spalletti e tutto il mondo Juve considerano reputano l’attaccante turco il talento attorno al quale far ruotare il progetto tecnico e anche senza Champions la “Vecchia Signora” non ha alcuna intenzione di privarsene.

Ecco perché l’Arsenal – vagliando ipotetiche alternative – non avrebbe smesso di battere anche la pista che porta a Tzolis, protagonista di una stagione da urlo impreziosita da diciassette gol e ventitré assist.