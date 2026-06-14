28 milioni dalla Roma: addio Juve e Napoli

Terremoto Juventus, lascia Torino in estate, Gasperini lo sta seguendo

Alle prese con una vera e propria rivoluzione, culminata con l’addio di Damien Comolli, la Juventus non ho troppo tempo da perdere sul calciomercato, se vuole costruire una rosa che sia in grado di tornare subito in Champions League. Luciano Spalletti ha già da tempo le idee chiare sulle necessità della vecchia signora e spera di avere presto una rosa all’altezza delle sue aspettative.

Per riuscire a fare un mercato in entrata di livello, alla Continassa stanno pensando anche ad alcune cessioni, più o meno eccellenti.non è un mistero, ad esempio, che Bremer e Cambiaso siano finiti sulla lista d’uscita già da tempo.er e cambiato siano finiti sulla lista d’uscita già da tempo.

Restando nel reparto difensivo, c’è un altro calciatore pronto a preparare le valigie: Federico Gatti. Secondo Sportmediaset il difensore centrale può partire con una richiesta iniziale fissata in circa 28 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sarebbero anche Napoli e Roma.