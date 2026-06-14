Offerta da 40 milioni per Koné: scacco matto Roma

Pronta ad essere recapitata, la proposta può far saltare il banco senza soluzione di continuità: la posizione giallorossa

Alla ricerca di un posto al sole nella rassegna iridata con la maglia della Francia, Manu Koné continua ad infiammare e non poco le già roventi ore del mercato della Roma. Palcoscenico importante per il nativo di Colombes, il Mondiale potrebbe contribuire a far lievitare la valutazione del centrocampista di Gasperini, per il quale D’Amico chiede non meno di 45 milioni di euro.

Con l’Inter che non ha approfondito i dialoghi né con la Roma né con l’entourage del ragazzo, al momento le opzioni più credibili per il transalpino portano all’estero. In quest’ottica i sondaggi esplorativi effettuati dai club di Premier League potrebbero ben presto tradursi in proposte concrete.

Come riferito da Ekrem Konur, l’Arsenal starebbe infatti meditando di mettere sul piatto almeno 40 milioni di euro: una prima proposta utile a capire i margini di manovra per avvicinarsi alle richieste dei capitolini che sono comunque più alte.

Ciò detto, non è affatto escluso che i colloqui tra le parti possano realmente entrare nel vivo soprattutto se fosse il ragazzo a spingere per essere ceduto: scenario al momento mai preso in considerazione da Koné che gode della stima di Gasperini e di tutto l’ambiente.