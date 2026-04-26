L’Inter le prova tutte per Koné: nuovo scambio sul tavolo

I nerazzurri studiano il piano con cui dare la caccia al centrocampista francese della Roma: le opzioni da monitorare

Grazie ai tre punti importanti strappati contro il Bologna, la Roma ha rilanciato la sua candidatura in chiave Champions e spera in un passo falso della Juventus, ospite del Milan di Allegri. Ad ogni modo, pur provando ad indirizzare l’attenzione al finale di stagione, Gasperini ha tracciato una linea concreta anche in chiave mercato nella pancia del “Dall’Ara”, consapevole dei margini di crescita della squadra.

Una sessione – quella estiva – che potrebbe comunque passare da un sacrificio importante alla voce cessioni. In tal senso, il profilo di Manu Koné continua ad essere sui radar dell’Inter, pronta a tornare alla carica per il centrocampista francese.

Con la Roma che non ha alcuna intenzione di abbassare le proprie pretese – continuando a chiedere 50 milioni di euro per sedersi al tavolo negoziale – i nerazzurri stanno pensando di provare ad abbassare la base cash inserendo una contropartita tecnica gradita ai giallorossi.

Secondo quanto riferito da calciomercato.it, sarebbe tre i profili attorno ai quali potrebbero essere orientati i discorsi. Nelle ultime settimane, ad esempio, sono stati accostati alla Roma i profili di Frattesi e Carlos Augusto, con il gradimento di Gasperini rivolto soprattutto all’ex jolly del Monza.

Un altro nome che Marotta e Ausilio potrebbero cercare di usare come “carta a sorpresa” è quello di Pavard, di rientro dal prestito al Marsiglia visto che non sarà riscattato dai provenzali.

Per il francese, però, l’ostacolo più grande è rappresentato dalla voce ingaggio visto che l’ex Bayern percepisce attualmente cinque milioni di euro netti a stagioni, troppi per i paletti imposti dai Friedkin. Staremo a vedere cosa succederà.