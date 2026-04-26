Inter-Roma sempre più bollente: bonus alla firma per il sì

Rebus ancora tutto da sciogliere, il suo futuro chiama in causa sia i giallorossi che i nerazzurri

Nel mosaico di nomi finiti al centro della ribalta, quelli dei tanti calciatori legati ai rispettivi club da contratti in scadenza nel giugno 2026 possono creare scenari interessanti. La Roma, sia in entrata che in uscita, osserva l’evolversi della situazione da una posizione piuttosto guardinga, ma pronta a capitalizzare eventuali occasioni.

In un mosaico ancora tutto da comporre, ad esempio, non possono essere affatto trascurate le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Germania. Secondo quanto riferito da Fussballdaten.de, infatti, i giallorossi saranno chiamati a fronteggiare una concorrenza molto folta nella corsa a Brandt.

Dopo l’annuncio del Borussia Dortmund che di fatto ha comunicato l’addio a parametro zero del jolly offensivo tedesco, il ragazzo – per il tramite del suo entourage – sta intensificando i contatti con diverse squadre, pur non avendo ancora accettato alcun tipo di offerta.

In Serie A Roma e Inter hanno bussato alla porta dell’ala, interessate a capire i margini di manovra. Con Atletico Madrid e Barcellona che non si sono tirate fuori dalla corsa, occhio anche all’Aston Villa visto l’apprezzamento di Emery nei confronti del classe ’96.

Più defilate vista l’intenzione di Brandt di continuare a giocarsi le sue chances sono invece le ipotesi Arabia e Mls sebbene il Cincinnati sembri disposto a fare follie economiche per convincere il calciatore a sposare la bontà del suo progetto.

Ad ogni modo a far pendere l’ago della bilancia in una direzione ben precisa saranno i bonus alla firma prospettati al ragazzo che, stando a quanto riferito dalla fonte sopra citata, potrebbe sfiorare anche la doppia cifra.