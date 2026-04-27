L’Inter non affonda: la Roma beffa Milano

L’esigenza dei nerazzurri di affondare il colpo per un altro tipo di profilo sblocca i capitolini: ecco la situazione

Uno dei reparti su cui si andranno a concentrare le attenzioni dell’area mercato della Roma – in attesa di una nuova, probabile rivoluzione dirigenziale – sarà sicuramente l’attacco. L’identikit tracciato da Gasperini è chiaro: l’organico ha bisogno di un innesto forte nell’uno contro uno, tecnico, veloce e con il fiuto del gol.

Caratteristiche che si sposano bene con il profilo di Kerim Alajbegovic che non a caso è uno dei nomi seguiti con maggiore interesse dai giallorossi. Cresciuto tra Colonia e Salisburgo, il bosniaco ha calamitato su di sé molte attenzioni mediatiche per gli spunti forniti in una stagione che ne sta consacrando la crescita sotto tutti i punti di vista; il palcoscenico della Nazionale ha poi fatto il resto, facendo drizzare le antenne a non pochi club italiani.

Oltre alla Roma, infatti, sulle tracce di Alajbegovic ci sono da tempo anche Napoli e Inter, con i nerazzurri che in realtà si stanno muovendo su diversi fronti. Come riferito da Interlive.it, il jolly offensivo più vicino a vestire la maglia dei meneghini è infatti Diaby visto che il ragazzo ha manifestato la volontà di cambiare aria e l’Al Ittihad ha già individuato in Salah il suo possibile erede.

Per quanto riguarda Alajbegovic, invece, la concorrenza è piuttosto nutrita: il bosniaco avrebbe individuato l’Italia come sua possibile destinazione, ma i sondaggi di diversi club (Roma inclusa) potrebbero creare i presupposti per un affondo convinto. Ancora più distante, infine, la suggestione Nico Paz per il quale il Real appare disposto ad esercitare il diritto di riacquisto.