Calciomercato Roma, scippo all’Inter coi soldi di Koné | ASRL

Il centrocampista francese può finire in nerazzurro e creare un effetto domino immediato

Pronto a rientrare nella lista dei convocati per la sfida di lunedì 4 maggio contro la Fiorentina, Manu Koné resta uno dei nomi più chiacchierati in sede di mercato. Dopo il due di picche della scorsa stagione, l’Inter è pronta a tornare alla carica in estate e un’offerta attorno ai 45 milioni di euro potrebbe convincere la Roma, a caccia di plusvalenze.

Nonostante l’emergere di altri nomi, Cristian Chivu ha chiesto alla sua dirigenza di non mollare la presa sul centrocampista francese e di virare su altri obiettivi solamente nel caso in cui fosse impossibile arrivare a Koné con o senza l’inserimento di contropartite tecniche, da gestire come operazioni separate.

Nel frattempo, secondo quanto appreso da Asromalive.it, per l’eventuale sostituzione del 17 giallorosso, alla Roma è stato segnalato proprio un obiettivo di calciomercato nerazzurro.

Stiamo parlando di Curtis Jones. In scadenza a giugno 2027, il centrocampista 25enne a gennaio è stato trattato in prestito con diritto di riscatto dall’Inter. All’epoca, il Liverpool non lo lasciò partire a causa dei tanti infortunati in rosa, ma in estate sarà quasi costretto a cederlo per non rischiare di perderlo a zero l’anno venturo. La sua valutazione si aggira sui 30 milioni di euro e il suo stipendio supera di poco i 2 milioni di euro, bonus inclusi.