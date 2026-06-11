Inter e Napoli ci riprovano, la Premier spera: 30 milioni per battere la Roma

Il club giallorosso può scatenare un vero e proprio effetto domino sul calciomercato

Il grande giorno è arrivato. Con Messico-Sudafrica oggi inizieranno i Mondiali del 2026. Nonostante l’assenza dell’Italia per la terza edizione consecutiva, dirigenti e allenatori italiani guarderanno con attenzione la rassegna iridata, sia per seguire i propri calciatori impegnati, sia per provare a scovare nuovi talenti.

Il grande rischio che si corre in questi casi è che i propri obiettivi brillino troppo, scatenando vere e proprie aste attorno al loro nome e facendo sfumare i sogni di mercato estivi. Tra i tanti giocatori che già da tempo sono finiti nel mirino delle big italiane, uno è stato l’artefice della nostra mancata partecipazione alla Coppa del Mondo.

Stiamo parlando del nazionale bosniaco Kerim Alajbegovic. Trattato da Frederic Massara con tanto di vista a Trigoria del padre e di Miralem Pjanic, il 19enne vorrebbe giocare in Serie A, dove oltre ai giallorossi, anche Inter e Napoli restano più che vigili sul dossier.

A frenare le squadre italiane potrebbe concorrere il prezzo da 30 milioni di euro che, invece, non rappresenterebbe certo un ostacolo per i tanti club inglesi interessati al calciatore. Secondo Team Talk, nonostante l’Italia resti in vantaggio, Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Leeds e Manchester United restano fortemente interessate all’attaccante esterno.