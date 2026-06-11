Il prescelto di D’Amico è uno scippo alla Juve: 20 milioni

Il nuovo direttore sportivo dei giallorossi ha già deciso il suo primo colpo

La telenovela Tony D’Amico è finalmente terminata. L’ex dirigente dell’Atalanta avrà bisogno di una deroga per iniziare ad operare prima di luglio, ma le idee e i piani sono già chiari. Oltre alle cessioni e ai rinnovi, il nuovo direttore sportivo della Roma ha ricevuto indicazioni molto chiare sulle priorità individuate da Gian Piero Gasperini per rinforzare la rosa.

L’allenatore giallorosso ha chiesto almeno tre rinforzi in attacco (due in fascia e un centravanti) e uno sugli esterni, oltre ai sostituti degli eventuali calciatori ceduti durante la prossima sessione di calciomercato. In attesa di conoscere l’epilogo della trattativa Greenwood, D’Amico ha individuato una priorità come esterno sinistro.

Secondo Eleonora Trotta, infatti, in cima alla lista dell’ex dirigente del Verona ci sarebbe il nome di Lorenzo Bernasconi. Seguito anche dalla Juventus, il 22enne mancino piace molto anche a Gasp, ma non sarà difficile trattare con i bergamaschi.

Come testimonia anche la trattativa D’Amico, gli orobici difficilmente faranno sconti per il calciatore e partono da una valutazione di 20-25 milioni di euro.