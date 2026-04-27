Dallo scambio con la Juve alla Roma: Gasp mette la freccia

Nome nuovo per il calciomercato giallorosso, ecco come bruciare i bianconeri

Tornata alla vittoria in trasferta dopo praticamente tre mesi, la Roma oggi e domani si riposerà e riprenderà la preparazione in vista della sfida contro la Fiorentina domani. Grazie al pari tra Juve e Milan i giallorossi hanno ridotto a tre i punti di distanza dalla squadra di Luciano Spalletti.

E mentre i capitolini proveranno a protrarre quello sul campo fino all’ultimo round, il duello con i bianconeri continua a regalare diversi spunti in ottica calciomercato, con diversi motivi di scontro o di incontro.

Non è un mistero, ad esempio, che gli zebrati siano interessati a Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini a parametro zero, mentre in casa romanista si parla da tempo di una possibile reunion tra Gasperini e Teun Koopmeiners.

Passando al tema degli obiettivi condivisi, Marcos Senesi è solo uno dei possibili esempi, ma secondo le ultime indiscrezioni di mercato, c’è un nome nuovo da aggiungere alla lista: Dodò. Stando a il Messaggero, infatti, Gasp ha individuato nel brasiliano uno dei profili migliori per rinforzare le fasce e la Roma potrebbe così entrare in rotta di collisione con la Juve che nei giorni scorsi aveva anche ipotizzato uno scambio con Di Gregorio, secondo quanto riportato dai colleghi di calciomercato.it.