Dai pieni poteri all’addio? Gasperini al posto di Conte: il punto

L’allenatore salentino lascerà quasi sicuramente il Napoli a fine anno

E se alla fine lasciasse la Roma anche Gian Piero Gasperini? Investito di pieni poteri dalla società giallorossa già nel comunicato d’addio a Claudio Ranieri, l’allenatore giallorosso aveva chiesto ampie garanzie ai Friedkin per rimanere in sella anche la prossima stagione.

Due sono già state evase (fiducia totale del club e allontanamento di Ranieri), una potrebbe essere garantita a breve, visto che l’addio di Frederic Massara appare ormai scontato, l’ultima, forse quella più complicata, riguarda un’autonomia forte e un budget importante sul mercato.

La priorità di Gasp resta senza dubbio la permanenza nella Capitale, ma sullo sfondo ci sono diverse squadre che stanno monitorando l’evolversi degli eventi. Il Napoli in particolare dove, secondo romanews.eu, l’ex allenatore dell’Atalanta rappresenta la prima scelta di Aurelio De Laurentiis davanti a Italiano e Maresca. Il patron dei partenopei è deluso da Antonio Conte e, secondo il Mattino, si respira un’aria d’addio e di fiducia in calo da entrambe le parti della carreggiata.