Tutti pazzi per Paratici: un’altra big sfida la Roma

Il dirigente della Fiorentina è tornato in Italia dopo aver scontato la squalifica e sta facendo molto bene

C’è anche la mano di Fabio Paratici nella risalita della Fiorentina dagli inferi. Invischiata pericolosamente nella zona salvezza fino a gennaio-febbraio, la squadra viola è riuscita ad uscire dalle sabbie mobili anche grazie al mercato, conquistando gli stessi punti della Roma nel 2026: 28.

Rientrato in Italia dopo aver scontato la squalifica, l’ex Juventus e Tottenham è legato al club toscano da un contratto fino al 2030 e in meno di sei mesi ha già calamitato su di sé le attenzioni di altri club.

La Roma, in primis, dove incontra il gradimento sia di Gasperini sia della proprietà americana, che ne apprezza le sue doti manageriali. Secondo La Nazione, tuttavia, quella giallorossa non sarebbe l’unica società italiana interessata al dirigente piacentino.

Stando al quotidiano toscano, infatti, anche il Napoli sarebbe sulle sue tracce. Sì, proprio quel Napoli in cui a dirigere i giochi c’è Giovanni Manna, altro obiettivo forte, insieme a D’Amico, della famiglia Friedkin. Allo stato attuale dell’arte, però, la posizione della Fiorentina resta forte e tranquilla e non ci sono segnali di possibili scossoni all’orizzonte.