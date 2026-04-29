Inter e Roma, decisione presa: ha scelto il nuovo club per amore

Non ci sono più dubbi, il calciatore ha indicato la sua prossima destinazione

La stagione volge ormai al termine e per molti club senza più obiettivi reali, il calciomercato rappresenta l’unico sbocco possibile per provare a ricreare il feeling con la propria tifoseria e tra allenatore e società. Sono questi, d’altronde, i mesi in cui bisogna spingere il piede sull’acceleratore, soprattutto per quanto riguarda i tanti calciatori in scadenza il 30 giugno del 2030.

La Roma, come è noto, deve muoversi negli angusti margini imposti dal fair play finanziario e riuscire a mettere a segno qualche colpo a parametro zero sarebbe di vitale importanza per cercare la giusta alchimia tra ambizione e morigeratezza.

Per riuscirci, i giallorossi devono per forza di cose entrare in rotta di collisione con altri club italiani. Ormai da settimane, ad esempio, si parla di una sfida concreta per Julian Brandt. Sia il trequartista che il Borussia Dortmund hanno ufficializzato l’addio a fine stagione, ma ci sarà da battere un’agguerrita concorrenza.

Il 29enne piace molto anche all’Arsenal e all’Atletico Madrid, ma secondo SPORT Bild l’ostacolo più importante potrebbe rivelarsi l’amore. Eh sì, perché secondo il quotidiano tedesco la destinazione preferita di Brandt sarebbe la Liga perché la sua fidanzata vive in Spagna.