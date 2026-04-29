Roma, Malen riscattato: è arrivato l’annuncio

L’attaccante olandese è stato il miglior acquisto del mercato di gennaio in Serie A

Undici gol in quattordici partite di campionato. È questo lo splendido score di Donyell Malen con la maglia della Roma. Strappato alla concorrenza di Juventus e Napoli, l’attaccante olandese è senza ombra di dubbio il miglior acquisto di gennaio in Serie A e il suo futuro sarà ancora a tinte giallorosse.

Arrivato nella capitale in prestito con diritto di riscatto a 25 milioni di euro, l’ex Borussia Dortmund verrà sicuramente riscattato dai giallorossi e oggi è arrivata anche una prima conferma ufficiale.

Parlando prima della sfida contro il Nottingham Forest, Unai Emery ha parlato del suo ex attaccante: “Si tratta di un prestito con diritto di riscatto che la Roma, alla luce dei risultati, eserciterà. Sono felice per lui, perché è un bravo ragazzo e un ottimo giocatore. Da noi giocava meno per la presenza di Watkins e anche io pensavo che dovesse giocare di più da attaccante. Alla Roma ha trovato il posto perfetto, sono felice per lui e spero continui a segnare”, le parole a Sky Sports.