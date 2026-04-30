Roma brasiliana, non solo Dodò: più di 20 milioni per la fascia

Ecco le ultime indiscrezioni sulle fasce gjallorosse

Prima a destra e poi a sinistra, Wesley è riuscito a garantire sempre un rendimento costante, nonostante sia alla sua prima stagione italiana. L’ex Flamengo si è ambientato subito bene nella Capitale e la Roma spera di trovare un profilo ugualmente performante anche sulla fascia opposta.

Vista la duttilità del 43enne giallorosso, negli ultimi giorni sono uscite indiscrezioni anche su terzini destri molto importanti, come Dodò della Fiorentina. Il 27enne di Taubaté non è tuttavia l’unico brasiliano finito nei radar capitolini.

Secondo Transferfeed, infatti, la squadra giallorossa sarebbe entrata in concorrenza con il Manchester United per Vinicius Tobias. Il 22enne di San Paolo ha messo a referto 2 gol e 3 assist in 36 presenze complessive.

Sotto contratto con lo Shakhtar Donetsk fino al 30 giugno del 2029, l’esterno destro fu sondato dai giallorossi anche nei mesi scorsi, ma la sua valutazione è superiore ai 20 milioni di euro.