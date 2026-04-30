Quadriennale sul tavolo: Roma ingabbiata dalla Juve, è partita l’offerta

L’offerta della “Vecchia Signora” può ribaltare le carte in tavola: ecco tutti i dettagli della mossa a sorpresa

Distante solo tre punti, Roma e Juventus sono pronte a continuare la loro sfida anche fuori dal perimetro di gioco. Non sono poche, infatti, le traiettorie di mercato che dovrebbero mettere i giallorossi e i bianconeri nelle condizioni di intersecare i loro obiettivi con il rischio concreto di una collisione.

Quanto sta succedendo sul fronte Marcos Senesi – ad esempio – ne è una testimonianza tangibile. Legato al Bournemouth da un contratto in scadenza nel 2026, l’argentino non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Fino a qualche giorno fa il Tottenham sembrava piuttosto vicino a scrivere la parola fine all’operazione; tuttavia, Comolli non ha affatto tirato i remi in barca.

Secondo quanto riferito da Mirko Di Natale, la Juventus avrebbe fatto recapitare all’entourage di Senesi una nuova offerta: quadriennale fino al 2030 e cifre vicine a quelle prospettate dal Tottenham per rispondere agli Spurs e osservare il da farsi da una posizione assolutamente interessante.

Corteggiato da altri top club in giro per l’Europa (tra cui la Roma che però non ha affondato il colpo), il ragazzo vuole prendersi del tempo prima di accettare l’offerta del suo nuovo club: una svolta, in un senso o nell’altro, non è poi così lontana…