I Friedkin si muovono per il DS: assegno obbligato per la Roma

Si prospettano nuovi, importanti aggiornamenti sulla corsa che vede protagonisti i giallorossi: ecco come stanno le cose
Oltre ad una corsa Champions da batticuore, la Roma sta muovendo passi concreti anche in chiave dirigenziale. Con l’addio di Massara ormai solo da certificare, i Friedkin hanno individuato il profilo giusto al quale consegnare le redini dell’area tecnica.
Come confermato da Fabrizio Romano, la proprietà americana della Roma ha scelto ormai da settimana da Giovanni Manna. Su input di Gasperini, l’attuale dirigente del Napoli è improvvisamente balzato in pole position nella corsa al dopo Massara incassando anche un’apertura di massima dell’ex braccio destro di Giuntoli.
Tutto fatto? No, almeno per il momento. Da sempre molto attento all’aspetto contrattuale dei suoi dipendenti, De Laurentiis non ha ancora dato il placet all’operazione perché Manna risulta legato al club Azzurro da un contratto fino al 2029.
Ecco perché, nel caso in cui provasse effettivamente ad affondare il colpo, la Roma sarebbe chiamato ad un ulteriore sforzo economico accontentando le richieste economiche del Napoli che per lasciar partire il suo dirigente chiede un indennizzo.
Ad ogni modo i Friedkin proveranno a giocarsi le loro carte per convincere De Laurentiis non intendendo mollare la presa: la partita, dunque, risulta più aperta che mai.