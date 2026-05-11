Leao e il Milan si salutano: spunta anche la Roma

Il futuro del portoghese potrebbe incrociarsi in maniera clamorosa con le mosse di alcuni club di Serie A

Autore di un’altra prestazione sottotono caratterizzata da tanti, troppi errori in fase di scarico, Rafa Leao è stato nuovamente “salutato” dai fischi di San Siro al momento dell’uscita dal campo contro l’Atalanta.

Poco a suo agio nella veste tattica che Allegri gli ha ritagliato su misura dall’inizio della stagione, il portoghese non è più considerato incedibile dall’area tecnica rossonera e a fronte di un’offerta giudicata congrua potrebbe fare le valigie.

Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, sarebbero diverse le squadre italiane che, direttamente o indirettamente, avrebbero lanciato segnali di gradimento all’indirizzo dell’ex Sporting CP. Oltre al Napoli, a cui è stato accostato già in tempi in non sospetti, il lusitano sarebbe infatti finito nei dossier anche di Inter e Roma.

Contatti esplorativi – sia chiaro – che fino a questo momento non hanno portato a una trattativa concreta. Del resto la priorità delle squadre interessate è terminare al meglio una stagione per certi aspetti logorante; una richiesta di informazioni che, però, se confermata, aprirebbe scenari clamorosi per il futuro di Leao.

Ma qual è la valutazione che il Milan fa del suo attaccante? Difficile sbilanciarsi ad alcune settimane dall’apertura della sessione estiva di calciomercato.

Tuttavia, la sensazione è che un’offerta da 50 milioni di euro possa realmente fare la differenza soprattutto se corroborata dalla volontà del giocatore che continua ad avere mercato anche all’estero. Seguiranno sviluppi. Leao ancora in Serie A ma non al Milan? Suggestione, finora, ma in futuro chissà….