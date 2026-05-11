Calciomercato Roma, non solo Inter: la sorpresa è bianconera

Intreccio a tre bande in Serie A, il cub giallorosso è stata avvisato
Inter, Roma e Juventus nei prossimi giorni/settimane si giocheranno molto. La finale di Coppa Italia e la corsa Champions League richiedono la massima concentrazione da parte di tutti gli interpreti, ma all’interno del club c’è chi deve continuare ad occuparsi di calciomercato, persino in quelle situazioni in cui c’è un direttore sportivo in uscita.
In attesa di conoscere chi sarà a raccogliere l’eredità di Frederic Massara, il club capitolino continua a portare avanti un approfondito lavoro di scouting che produce potenziali motivi di scontro con le altre squadre italiane, ma non solo.
Seguito anche da nerazzurri e bianconeri, negli ultimi giorni Lautaro Rivero è stato osservato soprattutto dalla Roma che, tuttavia, oltre che con le richieste da almeno 15-20 milioni, dovrà fare i conti con una concorrenza abbastanza nutrita.
Secondo ‘elcrackdeportivo.com.ar’, infatti, il difensore 22enne del River Plate sarebbe finito anche sulle tracce di Chelsea, Benfica e Udinese. Sotto contratto fino al 31 dicembre del 2029 con i millonarios, il centrale mancino può scatenare un’interessante asta europea.