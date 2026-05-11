Manna ha avvisato la Roma: ecco la vera cifra chiesta dal Napoli

Arriva un ultimo aggiornamento sul casting del nuovo direttore sportivo giallorosso

La Roma si gode la rocambolesca vittoria in casa del Parma, ma la testa è già al derby di domenica prossima contro la Lazio. Nelle ultime ore, la Lega ha annunciato data e orario della partita, provando a tagliare la testa a tutte le speculazioni su ipotesi fantasiose.

Mentre Gian Piero Gasperini e la squadra provano a rimanere concentrati esclusivamente sulle vicende di campo, il club resta impegnato nella ricerca del nuovo direttore sportivo. Che Giovanni Manna sia il profilo preferito della famiglia Friedkin e di Gasp non è affatto un mistero, come non lo è il contratto che lo lega al Napoli fino al 2029 e che rende il pagamento di un indennizzo per strapparlo ad Aurelio De Laurentiis.

Durante il suo consueto intervento a Radio Manà Manà Sport, Filippo Biafora ha fatto il punto sull’ex dirigente della Juventus. “Giovanni Manna venerdì ha comunicato alla Roma che non può liberarsi dal Napoli ad ora, se poi i Friedkin decidono di pagare 6-7 milioni a De Laurentiis, quello risolve tutto quanto. Ad oggi la pista si è raffreddata notevolmente”.

“Ho segnali in questo senso anche sull’operatività di Manna al Napoli. Situazioni che si erano bloccate a livello di rinnovi e trattative sono ripartite nelle ultime 48 ore. Lo stesso Sogliano si è un po’ rimesso in moto, entro questa settimana lui vuole un quadro definitivo su Lazio o Roma, altrimenti resta al Verona”.