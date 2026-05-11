Roma-Lazio, UFFICIALE: data e orario del derby

È arrivato l’annuncio sula stracittadina della Capitale, decisiva nella corsa scudetto

Sabato, lunedì, domenica a pranzo o addirittura mercoledì. In questi giorni l’imminente Derby Roma-Lazio ha dato vita al toto data, facendo uscire le ipotesi più disparate. A pochi giorni dalla finale di Coppa Italia, che vedrà scendere in campo proprio i biancocelesti contro l’Inter, l’amministratore delegato della Lega Calcio ha finalmente ufficializzato data e orario della partita.

“Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12,30 – ha detto De Siervo a “La politica nel pallone” – ogni alto scenarito non risulta percorribile. L’orario giusto è le 12,30, l’idea di giocare lunedì è un’ipotesi fantasiosa e non è percorribile, perché sposterebbe 300mila persone in un giorno feriale. Una iattura per il campionato e per i tifosi”.