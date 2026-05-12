Fuori tre e dentro un altro: il top club vuole Wesley

L’esterno brasiliano continua a collezionare estimatori, ma c’è una doppia resa

Contro il Parma non ha di certo fornito la sua miglior prestazione stagionale, ma Wesley è stato senza dubbio un fattore importante per l’annata della Roma. Autore di cinque gol e due assist in tutte le competizioni, il 22enne brasiliano non solo ha giustificato i 25 milioni più 5 di bonus spesi dai giallorossi, ma si è anche meritato le attenzione di svariati club europei.

Sogno proibito in passato anche di Inter e Juventus, l’ex Flamengo ha molto mercato in Inghilterra (Arsenal, Manchester City e United in particolare) e Spagna (Barcellona e Real Madrid). La Roma e Gasperini lo ritengono incedibile e il suo valore di mercato è già vicino ai 60 milioni di euro dopo una sola stagione in Italia.

Secondo Team Talk, di recente c’è stato un ritorno di fiamma del Liverpool, mentre si possono praticamente considerare fuori dalla corsa Everton, Newcastle e Tottenham, visto che non giocheranno in Europa il prossimo anno.