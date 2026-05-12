Svolta Roma, Tzolis ha detto no: “Lì non vuole andarci”

L’ala greca è da tempi non sospetti sul taccuino del club giallorosso

Autore di diciannove gol e e ventiquattro assist in stagione, Christos Tzolis è pronto a fare il grande salto in estate e il Bruges già pregusta di mettere a segno una cessione record nei prossimi mesi. Accostato l’anno scorso anche a Juventus e Napoli, l’ala greca negli ultimi giorni è tornato di moda soprattutto in orbita Roma.

Rientrata prepotentemente in corsa nella lotta Champions, la squadra giallorossa avrà bisogno soprattutto di attaccanti esterni la prossima stagione e il 24enne di Salonicco è uno dei profili maggiormente seguiti, insieme a Nusa, Godts e Summerville per la fascia sinistra.

Secondo Nova Sports, il club belga spera di incassare 35-40 milioni di euro e spera in una potenziale asta per raggiungere il suo obiettivo. La buona notizia per la Roma, almeno secondo il sito greco, deriva dal fatto che Tzolis potrebbe snobbare l’interesse del Galatasaray, che non riscatterà Lang dal Napoli, per andare a giocare in uno dei cinque campionati top europei.