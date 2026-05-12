Data e orario Roma-Lazio, la decisione ufficiale della Prefettura sul derby

Ieri la Lega Serie A aveva fissato l’incontro alle 12.30 di domenica 17 maggio

Dopo l’atto di forza di ieri della Lega Serie A che ha comunicato la disputa del derby della Capitale e di altre quattro partite in contemporanea domenica 17 maggio alle 12.30, oggi c’è stato il Comitato in Prefettura che ha messo la parola fine sull’argomento, stabilendo in maniera ufficiale la data e l’orario di Roma-Lazio.

Dopo le accuse sulla scarsa organizzazione del mondo del calcio visto che la concomitanza con la finale degli Internazionali del Tennis era nota già da un anno, ecco la decisione ufficiale delle autorità capitoline e nazionali: il derby si giocherà lunedì alle 20.45.