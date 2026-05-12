Assalto al gioiello della Roma: la Premier scende in campo

Quale sarà il futuro del giallorosso? Le ultime indiscrezioni dall’Inghilterra sono emblematiche, tutti i dettagli

Con la data del fischio d’inizio del derby che continua a tenere banco senza soluzione di continuità, le attenzioni della Roma sono chiaramente rivolte ad un finale di stagione letteralmente vibrante. Nel frattempo, però, gli spifferi di mercato sugli affari potenzialmente in fieri sia in entrata che in uscita continuano a ritagliarsi spazi di un certo tipo.

Tra i profili il cui futuro andrà attenzionato da molto vicino impossibile non menzionare quello di Matias Soulé. Non ancora al top della forma dopo la pubalgia accusata qualche mese fa, l’argentino sta provando a fornire il suo contributo ma è ancora il lontano parente dell’ala box to box ammirata nella prima parte di stagione.

Punto fermo dello scacchiere di Gasperini – che non ha rinunciato a lui se non in sporadiche occasioni – l’ex Frosinone è considerato uno dei giocatori da cui ripartire in vista della prossima stagione. Come ammesso dallo stesso tecnico di Grugliasco, però, non esistono incedibili, soprattutto se dovessero arrivare proposte economiche di un certo tipo.

In questo senso, dopo i contatti esplorativi della scorsa estate l’Aston Villa sarebbe ritornato alla carica, pronto ad esaudire una richiesta esplicita di Emery. Come evidenziato da Sportsboom, infatti, la compagine di Birmingham guiderebbe il nutrito grappolo di squadre interessate a Soulé che comprende, tra le altre, anche Brighton e Bournemouth.

Con l’ipotesi non troppo remota che si creino i presupposti per una vera e propria asta – l’interesse dai club di Bundesliga non è affatto scemato – la Roma non ha alcuna intenzione di mettere minusvalenze e bilancio e valuta il suo attaccante non meno di 40 milioni di euro. Staremo a vedere cosa succederà.