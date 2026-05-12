Lascia la Roma, ma non la Serie A: il punto su Soulé

La permanenza dell’attaccante argentino è in bilico, ecco cosa sta succedendo

Paradosso argentino per Matias Soulé. Praticamente ignorato da Lionel Scaloni quando trascinava la Roma a suon di gol e di buone prestazioni, l’attaccante giallorosso è stato inserito nella lista dei pre convocati per il Mondiale nel suo momento più duro, sia dal punto di vista fisico che di rendimento.

Alle prese con un’infida pubalgia, l’ex Juventus da quando è rientrato in campo non è ancora riuscito a tornare sui livelli di inizio stagione, ma spera di riuscire ad ottenere la conferma del Ct dell’Argentina anche nella lista definitiva per la rassegna iridata.

Nel frattempo, il suo nome è tornato molto di moda in ottica calciomercato. Vista la necessità di ottemperare ai rigidi paletti del fair play finanziario, la Roma sarà costretta a fare cessioni importanti entro il 30 giugno ed è pronta a prendere in considerazione offerte da almeno 35-40 milioni di euro per il 23enne argentino.

Gli estimatori, d’altronde, non mancano. Dal Bayer Leverkusen al Borussia Dortmund, passando per Atletico Madrid, Aston Villa e Bournemouth, sono diverse le squadre che stanno monitorando la situazione di Matias. A queste sirene estere, secondo calciomercato.it si potrebbe aggiungere anche l’interessamento del Milan. I rossoneri hanno effettuato dei sondaggi in passato, ma i rossoneri potrebbero essere interessati da un vero e proprio terremoto dirigenziale in estate, pronto a coinvolgere anche il reparto scouting.