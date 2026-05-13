Inter e Roma hanno chiuso: incontro con Brandt, ha scelto il nuovo club

Il fantasista tedesco firmerà a parametro zero subito dopo la fine della Bundesliga nel weekend

La decisione di lasciare il Borussia Dortmund a parametro zero è stata ufficializzata ormai da mesi e da allora molte squadre europee hanno bussato alla porta di Julian Brandt. Acquisire i servigi di un calciatore così interessante senza sborsare un euro per il cartellino rappresenta, d’altronde, un’occasione ghiotta per tutti i club con ambizioni importanti.

Autore di 11 gol e 4 assist in 40 presenze complessive in stagione, il trentenne tedesco in Italia è seguito soprattutto da Inter e Roma, che hanno bisogno di tecnica e dribbling sulla trequarti. Il tempo delle chiacchiere è, tuttavia, finito, visto che il quasi ex numero 10 dei gialloneri prenderà una decisione definitiva dopo l’ultima partita di Bundesliga, che si disputerà nel weekend.

Una decisione che, secondo Sports Bild, taglierà fuori la Serie A. Secondo il giornale tedesco, infatti, l’Atletico Madrid è davvero vicino ad ingaggiare Brandt. I colchoneros avrebbero già contattato la famiglia del calciatore e dopo la partita di sabato contro il Werder Brema hanno pianificato un incontro direttamente con il calciatore che, dal canto suo, ha scelto la Liga come meta preferita anche perché la sua fidanzata vive in Spagna.