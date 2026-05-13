Ranieri, Gasperini e il ritorno alla Roma: parla Totti

La leggenda giallorossa ha parlato anche della sua Roma a poche ore dalla finale di Coppa Italia

Intervistato da Sportmediaset per presentare la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, Francesco Totti ha risposto anche alle inevitabili domande sulla Roma e sul suo potenziale ritorno nel club giallorosso, commentando anche il lavoro di Gasperini e il futuro di Ranieri.

“Le ultime due partite ci regalano un campionato avvincente, io penso che chiunque può inciampare, l’importante è che inciampi qualcuno e che la Roma le vinca tutte e due. Gasperini come primo anno ha fatto un buon percorso, è stato positivo. Poi è normale che tutto quello che è successo lo mettiamo da parte, pensiamo solo a queste partite fondamentali. Poi la società e il mister si metteranno seduti e valuteranno la cosa migliore da decidere”.

“Nella Roma l’anno del centenario? In questo momento non ci pensiamo, pensiamo alla Roma e basta, che è la priorità. Tutto quello che verrà sarà di conseguenza. Non so se è vero, ma se ha la voglia e la possibilità di allenare l’Italia, ben venga. Penso sia l’uomo giusto”.