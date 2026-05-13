La Roma sfida mezza Europa: 7 milioni per un sedicenne

Fari puntati su un giovanissimo che gioca in Inghilterra, ecco la situazione

In un calcio che va sempre più verso la ricerca meticolosa di giovani talenti, spesso i radar vanno orientati su nobili decadute o squadre storiche che stanno vivendo un momentaccio dal punto di vista sportivo e societario.

Nonostante Frederic Massara sia con le valigie in mano da tempo e il mancato approdo di Tarantino nel settore giovanile, gli scout giallorossi continuano a monitorare diversi profili in giro per l’Europa. Osservazioni e relazioni saranno molto probabilmente destinate al nuovo direttore sportivo, ma la Roma in sé non può permettersi di rimanere totalmente ferma.

Secondo Ekrem Konur, i giallorossi sarebbero entrati in corsa per il giovane Jeremy Monga. Ala di Coventry con passaporto zambiano, il sedicenne ha già collezionato 10 presenze con l’Inghilterra Under 19 e quest’anno ha messo insieme ben 30 presenze in prima squadra.

Retrocesso nell’equivalente Serie C italiana, il Leicester in estate rischia seriamente di perdere il suo gioiellino e si parla anche di una potenziale offerta da 7 milioni di euro del Manchester United. I Red Devils, però, dovranno vedersela con un’agguerrita concorrenza che oltre ai giallorossi comprende anche Arsenal, Bayer Leverkusen, Leeds, Lipsia, Newcastle