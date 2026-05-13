La Roma sfida mezza Europa: 7 milioni per un sedicenne

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Fari puntati su un giovanissimo che gioca in Inghilterra, ecco la situazione

In un calcio che va sempre più verso la ricerca meticolosa di giovani talenti, spesso i radar vanno orientati su nobili decadute o squadre storiche che stanno vivendo un momentaccio dal punto di vista sportivo e societario.

Arteta e Howe sfidano la Roma
La Roma sfida mezza Europa: 7 milioni per un sedicenne (Ansa Foto) – asromalive.it

Nonostante Frederic Massara sia con le valigie in mano da tempo e il mancato approdo di Tarantino nel settore giovanile, gli scout giallorossi continuano a monitorare diversi profili in giro per l’Europa. Osservazioni e relazioni saranno molto probabilmente destinate al nuovo direttore sportivo, ma la Roma in sé non può permettersi di rimanere totalmente ferma.

Secondo Ekrem Konur, i giallorossi sarebbero entrati in corsa per il giovane Jeremy Monga. Ala di Coventry con passaporto zambiano, il sedicenne ha già collezionato 10 presenze con l’Inghilterra Under 19 e quest’anno ha messo insieme ben 30 presenze in prima squadra.

Retrocesso nell’equivalente Serie C italiana, il Leicester in estate rischia seriamente di perdere il suo gioiellino e si parla anche di una potenziale offerta da 7 milioni di euro del Manchester United. I Red Devils, però, dovranno vedersela con un’agguerrita concorrenza che oltre ai giallorossi comprende anche Arsenal, Bayer Leverkusen, Leeds, Lipsia, Newcastle