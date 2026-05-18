Calciomercato Roma, svolta Koopmeiners: la Juve ha detto sì

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Gli ultimi aggiornamenti sul centrocampista olandese, seguito anche dal club giallorosso

Sostituito all’intervallo della disfatta juventina contro la Fiorentina, Teun Koopmeiners rischia di chiudere il campionato con zero gol e zero assist in stagione. Il derby contro il Torino sarà la sua ultima occasione per migliorare uno score che rimarrà tuttavia deludente.

Koopmeiners esulta dopo un gol in Champions
Calciomercato Roma, svolta Koopmeiners: la Juve ha detto sì (Ansa Foto) – asromalive.it

Rimproverato a più riprese da Luciano Spalletti nella partita di ieri, il centrocampista olandese di recente è stato accostato anche alla Roma, dove ritroverebbe l’allenatore che ha saputo valorizzarlo più di tutti: Gian Piero Gasperini. Al netto delle possibili partenze, i giallorossi potrebbero avere nuove esigenze a centrocampo, anche se la priorità di calciomercato resta quella di rinforzare l’attacco e le fasce.

La Juventus, intanto, ha già detto sì alla cessione. Secondo Transferfeed, il club bianconero ha deciso di privarsi del calciatore e per farlo ha fissato una valutazione di circa 30 milioni di euro. Oltre al club giallorosso, sulle tracce dell’ex Atalanta ci sono anche le big turche e alcune squadre inglesi, compreso il Liverpool qualora, come sembra, dovesse rimanere Slot in panchina.