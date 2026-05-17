Tiro mancino della Juve: blitz a sorpresa e addio Roma

I bianconeri dopo i giallorossi: la mossa di Comolli non è affatto passata inosservata dalle parti di Trigoria

A prescindere dall’esito di una stagione al cardiopalma, per la Roma si prospetta un’estate caratterizzata da tante sorprese sia in entrata che in uscita. In questo senso, nel mosaico di reparti che potrebbero andare incontro ad una drastica rivoluzione, occhio alla difesa.

Tra i profili accostati in tempi e in modi diversi ai giallorossi figura anche Lorenzo Pirola, protagonista di una stagione estremamente positiva tra le file dell’Olympiacos. Centrale duttile di piede mancino, il difensore cresciuto nelle giovanili dell’Inter è pronto a ritornare nel Belpaese.

Del resto non sono pochi i club di Serie A che hanno messo gli occhi sul classe 2002 nativo di Carate Brianza, la cui valutazione si attesta sui 10-12 milioni di euro (ma con la possibilità di una sua drastica impennata nel caso in cui si ponessero i presupposti per un’asta).

A tal proposito, come riferito da Luca Gramellini con un post sul suo profilo X, anche la Juventus si sarebbe aggiunta con veemenza al novero di squadre in lizza per ingaggiare Pirola. Pronti a puntellare un reparto che solo nelle ultime uscite ufficiali ha ritrovato una certa compattezza, i bianconeri avrebbero avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione.

Insomma, ancora molto poco per anticipare eventuali mosse di Comolli, ma sufficiente ad iscrivere la “Vecchia Signora” nella corsa ad uno dei difensori italiani più ambiti. Dal canto suo la Roma osserva con attenzione l’evolversi della situazione, pronta a capitalizzare eventuali occasioni: l’intreccio farà tanto parlare di sé.