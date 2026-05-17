Inter, Juve e Roma: percentuali e prezzo, il colpo brasiliano costa caro

Italiane stregate dal talento paulista, la strada non è facile

Il fascino del calciatore brasiliano è sempre forte per le squadre italiane, troppo spesso frenate dalle limitanti regolamentazioni sul tesseramento degli extracomunitari. E così, ancora una volta, Inter, Juventus, Milan e Roma, rischiano di essersi svegliate troppo tardi, almeno secondo le informazioni raccolte da calciomercato.it.

Facendo un passo indietro, negli ultimi giorni alle quattro big italiane sono state accostate ad un talento molto interessante dello Shakhtar Donetsk: Isaque. Acquistato la scorsa estate per 10 milioni più di bonus, il diciannovenne vale ora almeno 30 milioni.

Autore di 7 gol e 7 assist in 36 presenze complessive, il trequartista paulista piace anche in Premier League, dove Chelsea, Bournemouth, Fulham, Nottingham Forest e Tottenham lo hanno visionato in più di un’occasione. Il club ucraino, dal canto suo, in caso di cessione spera che si possa creare un’asta, anche perché il 10% della futura rivendita andrà al Fluminense e il 7% al calciatore.