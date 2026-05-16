Roma-Lazio, Koné a rischio per il derby: cosa è successo

Gasperini incrocia le dita dopo l’infortunio accusato dal centrocampista francese

Sembrava andare tutto liscio verso la stracittadina di domani, ma Roma-Lazio rischia di perdere un protagonista assoluto del match. Dopo l’allenamento di rifinitura, infatti, Gian Piero Gasperini è in ansia per le condizioni di Manu Koné.

Secondo Sky Sport, il centrocampista francese ha accusato un problema muscolare che potrebbe escluderlo dal Derby. Saranno a questo punto decisivi gli ultimi provini tra stasera e domattina.