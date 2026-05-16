Dall’Inter alla Roma: una freccia nerazzurra per Gasp

Il campionato non è ancora finito, ma il calciomercato è già iniziato, occhio al Napoli

Gian Piero Gasperini ha parlato chiaro: testa al derby e al campo per continuare ad inseguire il sogno Champions. Un discorso che vale soprattutto per i calciatori, visto che già da diversi giorni, approfittando dell’arrivo in città di Ryan Friedkin sta pensando anche alla Roma del futuro, affrontando gli argomenti direttore sportivo, rinnovi e calciomercato con la proprietà americana.

Sin dalla scorsa estate, Gasp ha sottolineato l’esigenza di operare soprattutto in attacco e sulle fasce e dopo gli arrivi di Wesley in estate e di Malen a gennaio spera di poter allenare nella Capitale profili dello stesso calibro.

Per quanto riguarda gli esterni, però, il club giallorosso avrà bisogno anche di una o due frecce a tutta fascia e non a caso stanno uscendo diversi nomi di calciatori che siano in grado di galoppare in corsia accontentando le esigenze tecnico-tattiche dell’allenatore.

Nelle ultime ore, sestaporta.news ha rilanciato un interesse di vecchia data dei giallorossi. Secondo il portale vicino alle vicende di casa Pisa, la Roma sarebbe pronta a duellare con Bologna, Inter, Napoli e Wrexham per il cartellino di Idrissa Touré. Autore di un assist e un gol in 31 presenze in campionato, il 28enne berlinese ha una valutazione inferiore ai 10 milioni.