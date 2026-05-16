Irrompe la Juve: 40 milioni cash e Roma al tappeto

Il club bianconero medita lo scippo di calciomercato, i giallorossi temono l’addio

Come se non bastasse la lotta punto a punto per la qualificazione alla prossima Champions League, la Juventus continua ad aleggiare come uno spettro a Trigoria anche negli intricati corridoi del calciomercato. Dopo aver effettuato più di un sondaggio per Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini quando il rinnovo con la Roma sembrava un miraggio, i bianconeri stanno pensando di staccare un assegno da 40 milioni di euro per scippare i giallorossi.

A caccia di rinforzi in attacco, sia al centro che sulle fasce, Luciano Spalletti ha chiesto alla dirigenza torinese almeno due o tre innesti nel reparto offensivo, proprio come ha fatto Gian Piero Gasperini alla famiglia Friedkin.

Nel casting avviato ormai da diversi mesi, nell’orbita juventina secondo Transferfeed sarebbe finito anche Christos Tzolis. Obiettivo di vecchia data della Roma, l’ala 24enne lascerà sicuramente il Bruges in estate, ma la strada per i giallorossi si sta facendo sempre più in salita.

La notizia citata sopra, infatti, pur confermando l’interesse dei giallorossi e del Galatasaray, parla dell’inserimento concreto di Aston Villa, Manchester United e, appunto, la Juve. Autore di 19 gol e 24 assist in stagione, il nazionale greco viene valutato circa 40 milioni di euro dal club belga.