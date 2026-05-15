Rinnovo Roma, Dybala allarga la squadra

L’attaccante argentino, in scadenza il prossimo 30 giugno, ha preso una scelta ufficiale

Tornato titolare contro il Parma dopo tre mesi e mezzo, Paulo Dybala ha disegnato calcio, regalando l’assist a Donyell Malen e facendo giocate di classe decisamente all’altezza della sua fama. Contrariamente a quanto emergeva nei mesi passati, ora le possibilità di un rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno sono aumentate.

Il primo sponsor de la Joya è Gian Piero Gasperini che, sia pubblicamente davanti alle telecamere, che privatamente con i Friedkin e il suo entourage, ha ribadito la volontà di continuare a lavorare con il 21 giallorosso anche la prossima stagione. La presenza di Ryan a Trigoria ha favorito un sensibile riavvicinamento tra le parti, anche perché Carlos Novel ha confermato l’intenzione di poter prendere in considerazione uno stipendio fisso molto più basso rispetto a quello attuale (8 milioni).

Una situazione che, secondo Filippo Biafora, ha portato la Roma a formulare la prima offerta al calciatore, da circa 2 milioni di euro a stagione più bonus. Dopo i primi approcci, le parti si riaggiorneranno tra il weekend e la prossima settimana. In piena trattativa, intanto, una prima decisione ufficiale è già arrivata. Secondo Fabrizio Romano, infatti, Dybala ha deciso di allargare la squadra del suo entourage, firmando anche con Kristian Bereit.