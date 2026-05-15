Calciomercato Juve e Roma: 50 milioni per l’attacco

Dai bianconeri ai giallorossi, dal campo al mercato: colpo grosso in Serie A

Da un lato c’è una situazione dirigenziale cristallizzata, con il triumvirato Comolli-Modesto-Ottolini chiamato a riscattare due sessioni di calciomercato con tante ombre e poche luci, dall’altro una dirigenza che cerca ancora un padrone, con un direttore sportivo in uscita (Frederic Massara) e il suo erede ancora non individuato.

Se in campionato Juventus e Roma sono divise da un solo punto in classifica, fuori dal campo la distanza tra bianconeri e giallorossi è molto più ampia. Nonostante ciò, l’arrivo di Ryan Friedkin nella Capitale può produrre sprint importanti su tutti i temi caldi e tutte le garanzie chieste da Gian Piero Gasperini per costruire la Roma del futuro.

Le linee guida più stringenti riguardano, come detto, il ruolo del ds e il tema rinnovi, ma a Trigoria non si perdono di vista anche le dinamiche del mercato in entrara. Già da mesi, d’altronde, le priorità di Gasp sono state individuate in maniera netta e riguardano soprattutto le fasce.

Ai tanti nomi, più o meno credibili, accostati ai giallorossi nelle ultime ore si è aggiunto anche Mason Greenwood. Secondo “Te la do io Tokyo”, il sogno di Gasp per l’attacco sarebbe l’ala inglese. Autore di una stagione da 26 gol e 10 assist in tutte le competizioni, l’ex Manchester United viene valutato non meno di 50 milioni di euro dal Marsiglia e piace molto anche alla Juve.