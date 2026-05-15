Accordo con la Juve: rescissione e via libera Roma

Svolta immediata nella dirigenza del club giallorosso, addio già scritto

Con la presenza di Dan Friedkin nella Capitale, la Roma prova a spingere sull’acceleratore per iniziare a mettere insieme tutti i tasselli individuati da Gian Piero Gasperini per il futuro giallorosso.

Dal nuovo direttore sportivo, ai rinnovi di Dybala e Pellegrini, in casa giallorossa va sistemata anche la situazione dello staff medico e quella dell’imminente deadline del 30 giugno per il fair play finanziario.

A livello dirigenziale, uno sprint importante potrebbe arrivare da Torino. Secondo le ultime indiscrezioni di TMW, infatti, la Juventus e Michele Sbravati hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con i bianconeri.

Seguito a lungo dall’Inter per prendere il posto di Massimo Tarantino, il quasi ex dirigente juventino non si è più accasato in nerazzurro, anche perché nel frattempo l’accordo tra Tarantino e Roma è stato messo in stand by. La prossima destinazione di Sbravati può essere proprio la Capitale, dove ritroverebbe Gasperini dopo la fortuna convivenza al Genoa.