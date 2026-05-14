La Roma scippa il Benfica: 10 milioni per la nuova ala

Indiscrezioni provenienti dal Portogallo parlano di un acquisto quasi chiuso

Nonostante il clima d’incertezza a livello societario e l’attesa riguardante la nomina di un nuovo direttore sportivo, la Roma continua ad essere uno dei club più chiacchierati in ottica calciomercato, sulla stampa italiana, ma anche su quella straniera.

Nelle ultime ore, ad esempio, stanno trovando una vasta eco le indiscrezioni provenienti dal Portogallo, che parlano addirittura di un acquisto molto vicino da parte del club giallorosso.

Secondo A Bola, infatti, la Roma sarebbe molto vicina a Noah Saviolo, battendo la concorrenza del Benfica. Secondo il quotidiano lusitano, la trattativa sarebbe molto avanzata, al punto che sulla scrivania del Vitoria Guimaraes sarebbe arrivata un’offerta da circa 10 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.

Ala sinistra del Portogallo under 21, il 22enne ha collezionato 2 gol e 8 assist in 35 partite complessive in stagione. Ad oggi, scrive il giornale portoghese, la Roma è in pole assoluta per il calciatore, ma l’affare non è ancora concluso e non sono esclusi rilanci di altre squadre.