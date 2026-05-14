Addio Juve, c’è la Roma: armadietto svuotato, torna da Gasp

In scadenza il 30 giugno ha già salutato i bianconeri dopo appena due stagioni

A due giorni dalla fine del campionato, come l’anno scorso Juventus e Roma si trovano a battagliare punto a punto per la qualificazione alla prossima Champions League. Vista la crisi del Milan, non è nemmeno escluso che alla fine possano qualificarsi entrambe, ma l’imperativo categorico per i giallorossi è vincere sia contro la Lazio che contro il Verona.

Nel frattempo a Trigoria l‘arrivo di Dan Friedkin ha dato il “la” a tutta una serie di movimenti sia in ottica mercato, sia in ottica dirigenziale dove tengono banco la nomina di un nuovo direttore sportivo, il ritorno di Francesco Totti e la nomina del nuovo responsabile del settore giovanile.

Tre argomenti che Gian Piero Gasperini ritiene fondamentali per costruire un progetto ambizioso e lungimirante e completare il suo percorso triennale. Per portare a termine la propria mission, la proprietà romanista andrà a sbirciare proprio in casa Juve.

Come detto ieri, l’accordo con Massimo Tarantino stretto da Ranieri è davvero ad un passo dal saltare e l’edizione odierna di Tuttosport riporta in auge la candidatura di Michele Sbravati per il settore giovanile giallorosso. Secondo il quotidiano torinese, l’ex Savona e Genoa ha praticamente già svuotato l’armadietto e il suo addio può arrivare anche prima del 30 giugno, data di scadenza del contratto. Per lui si è parlato anche di Inter e Atalanta, ma secondo l’articolo citato, in pole ci sarebbe proprio la Roma anche grazie all’ottimo rapporto instaurato in Liguria con Gasp.