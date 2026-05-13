Dalla Juventus alla Roma: rinnovo rifiutato e svolta giallorossa

Oltre a battagliare per la qualificazione alla Champions League, bianconeri e giallorossi infiammano il mercato

Divise da un solo punto in classifica in campionato, Juventus e Roma non possono permettersi passi falsi nelle ultime due giornate di Serie A se vogliono realmente conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. I due club sono concentrati quasi esclusivamente sulle dinamiche di campo, ma anche le vicende di calciomercato non vanno trascurate e spesso le strategie di bianconeri e giallorossi vanno ad intersecarsi.

A tenere banco nelle ultime ore è soprattutto il tema dei calciatori in scadenza di contratto e gli aggiornamenti più recenti rilanciano con insistenza la candidatura dei giallorossi dopo il rifiuto netto all’ultima proposta di rinnovo contrattuale.

Seguito con estrema attenzione anche dalla Juve, Frank Kessié secondo foot-africa.com si starebbe avvicinando alla Roma. Il centrocampista ivoriano è in scadenza di contratto con l’Al-Ahli e già da tempo ha dato priorità ad un suo ritorno in Italia, dove ha vestito la maglia del Milan, ma anche quella dell’Atalanta, allenato proprio da Gian Piero Gasperini.

Secondo la fonte sopra citate, pure di tornare in Serie A, il 29enne sarebbe pronto a rinunciare a buona parte dei 12 milioni di stipendio attualmente percepiti e la Roma sarebbe disposta ad arrivare a 4.5 milioni con bonus.