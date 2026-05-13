Roma, il riscatto di Malen è ufficiale

Il club giallorosso verserà i 25 milioni di euro previsti dall’accordo con l’Aston Villa
Miglior acquisto di gennaio della storia grazie ai 13 gol realizzati in Serie A, Donyell Malen sarà a tutti gli effetti un calciatore della Roma. Grazie alla vittoria dell’Inter in Coppa Italia contro la Lazio, infatti, il club giallorosso si è matematicamente qualificato all’Europa League.
È così scattata, dunque, la seconda condizione necessaria per far scattare l’obbligo di riscatto dell’attaccante olandese. Il club giallorosso verserà ora i 25 milioni di euro previsti nell’accordo con l’Aston Villa per trasformare l’acquisto a titolo definitivo.