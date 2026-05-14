Incontro con Friedkin e ritorno alla Roma: countdown Totti

Accelerazione importante per la reunion con la leggenda romanista

Quando Francesco Totti parla del suo ritorno alla Roma, sembra di rivederlo in campo quando a cinque minuti dal triplice fischio decideva che la partita era finita, nascondendo il pallone agli avversari. Forse memore dei disagi creati dalla sovraesposizione mediatica dei mesi scorsi, il Capitano anche nei giorni scorsi ha preferito non rispondere alle domande sul futuro.

Silenzi da interpretare come un qualcosa che sta nuovamente bollendo in pentola e che potrebbe arrivare a cottura dopo l’arrivo di Ryan Friedkin a Trigoria. In attesa di un eventuale sbarco nella Capitale di papà Dan, Ryan inizierà finalmente a programmare la prossima stagione con Gian Piero Gasperini, trattando temi caldi come il nuovo direttore sportivo, il fair play finanziario, il mercato, lo staff medico e il ritiro estivo.

Tornado alla leggenda romanista, prima della fine del campionato secondo Leggo ci sarà un incontro tra Totti e i Friedkin per provare a definire i contorni del ritorno in famiglia dello storico numero dieci giallorosso, sempre più vicino alla Roma.