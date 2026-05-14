Assalto bianconero e addio Roma: si chiude subito

L’affare questa volta può andare in porto davvero, blitz decisivo e accordo vicino

Derby contro la Lazio, corsa Champions e nuovo direttore sportivo. In casa Roma sono questi i tre macro argomenti che convivono nelle menti di club, squadra, allenatore e tifosi. Nonostante ciò, da portare avanti c’è anche un mercato in uscita che, visti i rigidi paletti del fair play finanziario UEFA dovrà portare in dote ai giallorossi una buona quantità di milioni in plusvalenze.

E così, da Koné a Svilar, passando per Ndicka, Pisilli e Soulé, nessuno può ritenersi incedibile al cento per cento a Trigoria. Ds con la valigia in mano, Frederic Massara in questo momento continua a ricevere sondaggi anche per i calciatori in esubero.

Nelle ultime ore, dobbiamo registrare un prepotente ritorno di fiamma bianconero per un calciatore che già da diversi mesi ha i bagagli in mano: Pierluigi Gollini. Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, il Besiktas è tornato con forza sull’ex portiere di Atalanta e Napoli e questa volta un trasferimento in Turchia potrebbe realmente materializzarsi.