Data e orario Roma-Lazio, la decisione UFFICIALE del TAR

Incredibile pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parliamoci chiaro, in un mondo ideale e in un sistema calcio realmente funzionante, il caos che si è scatenato in questi giorni sul Derby della Capitale non si sarebbe mai verificato. Conoscendo già da un anno la data della finale degli internazionali del Tennis, sarebbe bastato inserire un altro paletto nel cervellone elettronico che che partorisce il calendario di Serie A per non far capitare Roma-Lazio nello stesso fine settimana.

Detto questo, la lunga battaglia tra Lega Serie A e Prefettura di Roma non è finita nemmeno dopo la decisione ufficiale del TAR del Lazio sul ricorso presentato dalla Lega in merito al rinvio a lunedì 18 maggio (20.45) della partita, inizialmente prevista domenica alle 12.30.

Il Tribunale ha rinviato all’Avvocatura di Stato la decisione finale, auspicando che Lega e Prefettura possano raggiungere una sintesi finale tra le proprie posizioni e trovare una data e un orario condiviso per il Derby. Secondo Sky Sport, le parti coinvolte stanno lavorando per raggiungere un accordo entro stasera.