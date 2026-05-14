I Friedkin mettono in riga Juve e Milan: ecco Zirkzee

L’irruzione potente degli americani lascia a bocca asciutta bianconeri e rossoneri

Tra un incontro con Gasperini e il casting per il nuovo direttore sportivo della Roma, questi sono giorni di fuoco per la famiglia Friedkin. L’arrivo a Trigoria di Ryan ha imposto la tanto attesa accelerazione per la pianificazione del futuro giallorosso e tra i tanti temi toccati c’è anche il calciomercato.

In lotta per la qualificazione in Champions League, giallorossi, Juventus e Milan sono pronte a darsi battaglia anche per la costruzione della rosa del futuro. Tra potenziali e vicendevoli scippi e obiettivi condivisi, l’estate si preannuncia davvero molto calda.

Soprattutto in alcuni ruoli dove tutte e tre le squadre hanno mostrato alcune lacune in questa stagione. Per quanto riguarda l’attacco, a Milano, Roma e Torino continuano a monitorare con attenzione la situazione di Joshua Zirkzee, ma le ultime notizie provenienti dall’Inghilterra potrebbero regalare un colpo di scena.

Pur confermando l’interesse delle tre italiane e del Como per l’attaccante olandese, Football Insider parla di un’imminente offerta dell’Everton per l’ex Bologna e Bayern Monaco. La famiglia Friedkin, dunque, vuole veramente provare a beffare le grandi rivali italiane, ma vorrebbero portare l’olandese a Liverpool. Staremo a vedere.