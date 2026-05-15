Non solo Dybala: quattro firme in dieci giorni

Tra calciatori e dirigenti, la pianificazione della Roma entra nel vivo

Dopo essere passato a Trigoria martedì, Carlos Novel tornerà nella Capitale nei prossimi giorni e molto probabilmente assisterà a Roma-Lazio dal vivo. Affinché quello di domenica non sia l’ultimo derby giocato dal suo assistito, l’agente di Paulo Dybala ha già avviato i primi contatti con i Friedkin, confermando la disponibilità al taglio importante dello stipendio.

La base fissa scenderà dagli attuali 8 milioni a 2-2,5 milioni di euro, a cui faranno da corollario una serie di bonus legati a presenze, assist e gol. La Joya ha ribadito a chi di dovere di voler rimanere nella Capitale e dopo il Derby, secondo il Romanista, potrebbe esserci l’accelerazione definitiva.

Anche sul fronte Celik, nei prossimi giorni verrà fatto un rilancio prendere o lasciare, inferiore ai quasi 4 milioni richiesti mesi fa dall’entourage del turco. Lorenzo Pellegrini ha già ricevuto un’offerta concreta per rinnovare, ma ha chiesto di aspettare la fine del campionato per una risposta definitiva.

Nel giro di 10-15 giorni, dunque, a Trigoria potrebbero arrivare tre firme, o forse quattro. Visto che a Trigoria si conta di risolvere il prima possibile anche il nodo direttore sportivo. Il muro del Napoli per Manna e la concorrenza del Milan per D’Amico non rendono così semplice il lavoro dei Friedkin.