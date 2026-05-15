Manna e D’Amico in salita: ritorno di fiamma in Serie A per il nuovo DS

Continua il casting per il direttore sportivo chiamato a sostituire Frederic Massara

L’arrivo di Ryan Friedkin nella Capitale servirà a tracciare le linee guida per la Roma del futuro, ma tra i vari punti all’ordine del giorno, ce ne sono alcuni che necessitano di una soluzione quasi immediata. I rinnovi dei contratti in scadenza, di cui abbiamo parlato in altra sede, e l’arrivo di un nuovo direttore sportivo sono priorità indifferibili per iniziare ad allinearsi con le esigenze di Gian Piero Gasperini.

Nonostante il suo futuro sia ormai segnato, Frederic Massara anche nei giorni scorsi ha viaggiato all’estero per le cessioni e avuto contatti con gli agenti dei calciatori in scadenza a giugno. Finché l’addio non sarà ufficiale, il dirigente proverà a dare il suo contributo a Trigoria.

Il club ovviamente prosegue il suo casting, anche se i due obiettivi principali sono sempre più complicati, per motivi diversi. Giovanni Manna per ora non viene liberato dal Napoli, nemmeno con un indennizzo, mentre Tony D’Amico è in trattative anche con il Milan per sostituire il partente Tare.

E così, oltre ai vari Benatia, Giaretta, Nani, Paratici e Tognozzi, nelle ultime ore secondo Retesport sta riprendendo quota la candidatura di Sean Sogliano. Il dirigente ha ricevuto un’offerta triennale per rinnovare con il Verona, ma non ha ancora raggiunto un accordo con gli scaligeri. L’ex Palermo ha lavorato con Gasperini e ha ricevuto anche la chiamata della Lazio alcune settimane fa.