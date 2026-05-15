Roma, dall’Argentina: Dybala rifiuta il rinnovo

Aggiornamento pirotecnico sul futuro dell’attaccante giallorosso
Mentre in Italia ormai da giorni si parla del rinnovo con la Roma come di una possibilità concreta, in Argentina non hanno alcun dubbio sull’addio di Paulo Dybala al club giallorosso.
Secondo il giornalista Luis Fregossi, infatti, il numero 21 giallorosso rifiuterà la proposta romanista e nei prossimi giorni annuncerà l’addio a parametro zero tramite i propri social. Secondo le ultime indiscrezioni, l’offerta per il rinnovo sarebbe di 2-2,5 milioni di base fissa.